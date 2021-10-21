Жители Башкирии смогут отдать свои голоса за продуктовые бренды республики

С 20 октября по 7 ноября жители Башкирии смогут проголосовать за три любимых продуктовых бренда. Для участия в опросе необходимо зайти на сайт конкурса, выбрать из списка свой регион и название бренда.
В текущем сезоне республику представляют 15 башкирских брендов. Это Башкирский учпочмак, Башкирский талкан, Ремесленный шоколад из Башкирии, Башкирский соус, Вяленое филе страуса из Башкирии, Башкирский кумыс, Башкирская безалкогольная медовуха, Бурзянский бортевой мёд, Федоровский гусь, Башкирский выдержанный сыр, Башкирский сыровяленый казы, Башкирский корот, Башкирский медовый сыр, Минеральная вода «Кургазак» и Башкирский мёд - бронзовый победитель в номинации «На всю страну» прошлогоднего сезона конкурса.
В Министерстве сельского хозяйства Башкирии призвали жителей республики активно голосовать за любимые бренды региона. На второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания из 84 регионов России поступило свыше 700 заявок.
В 2020 году участие в народном голосовании конкурса приняли свыше 1 миллиона россиян, которые определили трех фаворитов среди почти 500 брендов.