Жители Башкирии смогут отдать свои голоса за продуктовые бренды республики

В Башкортостане традиционно много самых разнообразных продуктовых брендов. В регионе умеют не только производить продукцию, но и готовить из неё вкусные и полезные продукты питания. В прошлом году в номинации «Народное голосование» мы остановились буквально в шаге от призовых мест. Башкирскому мёду не хватило совсем немного голосов. Сегодня нам по силам наверстать упущенное.

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства РБ