В Башкирии меценат проекта «Атайсал» вложил почти 40 млн рублей в развитие района

Почти 40 миллионов рублей направил на благотворительность житель Чекмагушевского района. Руководитель сельхозпредприятия «Базы» Вадим Соколов профинансировал строительство инфраструктурных объектов сразу в нескольких деревнях: автомобильного моста, асфальтированных дорог, установку фонтана в парке культуры и минарета мечети в селе Чекмагуш.

Предприниматель – активный участник проекта «Атайсал», который реализуется в республике по инициативе Радия Хабирова. Суть проекта – оказать финансовую поддержку на благоустройство родной деревни.

Старый мост был очень плохой, даже машины не ездили. Этот мост построили. Сейчас очень красиво и удобно. Лена Латыпова

Большую помощь депутат башкирского парламента оказывает и в части развития детско-юношеского спорта. По инициативе бизнесмена было приобретено хоккейное обмундирование для команды школьников, организовано межрайонное первенство по велоспорту, закуплена мебель и посуда для школьных столовых. Для своей родной школы в селе Юмашево Вадим Соколов приобрел цифровую лабораторию.