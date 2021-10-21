Россиян призвали брать больничный, если родственники дома болеют COVID-19

Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой оформлять больничный, если дома есть те, у кого диагностирован коронавирус. С особой серьезностью отнестись к самоизоляции глава государства призвал в ходе совещания с правительством страны.

Президент призвал глав регионов не подделывать статистику по заражению и наращивать темпы вакцинации от COVID-19. Путин также утвердил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом главы субъектов на свое усмотрение могут их ввести ранее установленного срока. Между тем, отныне жители Башкирии обязаны по требованию должностных лиц предъявлять не только сертификат, справку или отрицательный результат ПЦР-теста, но и документ, удостоверяющий личность.