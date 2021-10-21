Жители Башкирии поделились фотографиями первого снега

Ночью снег выпал в Белорецке, Сибае, Учалах и близлежащий районах. Жители Башкирии поделились фотографиями и видео заснеженных улиц, домов. Дороги сковало льдом, а ветки деревьев украсил пушистый снег.

И хотя живописные пейзажи радуют глазах, ситуация на дорогах может быть крайне опасной. Автовладельцам напоминают, что пришло время сменить резину. В ближайшие дни на дорогах ожидаются гололед и снежные заносы.