В Башкирии за сутки еще у 670 человек подтвердился коронавирус

36 человек погибло, 58 жителей республики находятся в тяжёлом состоянии. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения республики. Число заболевших коронавирусом в Башкортостане превысило 79 тысяч человек. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 670 человек.

В стационарах находятся порядка тысячи пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 14 человек. В регионе введены жёсткие ограничения: отныне жители Башкирии при посещении общественных мест обязаны по требованию должностных лиц предъявлять не только сертификат, справку или отрицательный результат ПЦР-теста, но и документ, удостоверяющий личность.