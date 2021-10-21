В Уфе начал работу Международный волонтерский лагерь

Масштабный форум проходит в республике в рамках
нацпроекта «Культура». Активисты со всего мира приехали в столицу республики, чтобы
повысить свои навыки в коммуникации и нетворкинге. Каждый день участникам из 15
стран и 40 регионов России будут проводить мастер-классы и лекции ведущие
спикеры.
Одними из
основных направлений в этом году станет краеведение и сохранение национальной культуры.
Форум будет проходить как в онлайн, так и в очном формате.
Мы
объединили разных экспертов. Люди, которые сюда приехали, прошли обучение. В
своих регионах они себя зарекомендовали как люди, которым интересна тема волонтерства.Дарья Жукова, руководитель дирекции международного движения «Волонтеры культуры»
С
2018 года в республике успешно действует Ассоциация волонтеров культуры. Сегодня
лагерь – продолжение той большой истории в рамках нацпроекта «Культура».Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
Форум продлится неделю. Одним из главных спикеров
стала Арина Шарапова – журналист и телеведущая утренних программ. Участники
смогли пообщаться с ней вживую и задать свои вопросы.
Мы
все в тренде, потому что Международный волонтерский лагерь – мировой тренд. Я
думаю, на Башкирию равняется огромное количество регионов.Арина Шарапова, российская телеведущая
Здесь
работает три направления, мы представили спикеров во всех направлениях. Мы
стараемся иллюстрировать как можно больше и нашу работу.Лира Волкова, региональный координатор общественного движения «Волонтёры культуры» Ассоциации волонтёрских центров в Республике Башкортостан