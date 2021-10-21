В Уфе начал работу Международный волонтерский лагерь

Масштабный форум проходит в республике в рамках нацпроекта «Культура». Активисты со всего мира приехали в столицу республики, чтобы повысить свои навыки в коммуникации и нетворкинге. Каждый день участникам из 15 стран и 40 регионов России будут проводить мастер-классы и лекции ведущие спикеры.

Одними из основных направлений в этом году станет краеведение и сохранение национальной культуры. Форум будет проходить как в онлайн, так и в очном формате.

Мы объединили разных экспертов. Люди, которые сюда приехали, прошли обучение. В своих регионах они себя зарекомендовали как люди, которым интересна тема волонтерства. Дарья Жукова, руководитель дирекции международного движения «Волонтеры культуры»

С 2018 года в республике успешно действует Ассоциация волонтеров культуры. Сегодня лагерь – продолжение той большой истории в рамках нацпроекта «Культура». Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Форум продлится неделю. Одним из главных спикеров стала Арина Шарапова – журналист и телеведущая утренних программ. Участники смогли пообщаться с ней вживую и задать свои вопросы.

Мы все в тренде, потому что Международный волонтерский лагерь – мировой тренд. Я думаю, на Башкирию равняется огромное количество регионов. Арина Шарапова, российская телеведущая