В Башкирии экс-сотрудника ИФНС признали виновным в покушении на крупное мошенничество
Накануне в Башкирии суд вынес приговор 32-летнему бывшему главному налоговому инспектору межрегиональной ИФНС. Его признали виновным в покушении на крупное мошенничество, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Как установлено следствием и судом, в мае 2020 года подсудимый, выявив признаки налоговых нарушений у двух коммерческих организаций, расположенных в Альшеевском районе, связался с их директором и предложил за незаконное денежное вознаграждение в размере 1,75 млн рублей не проводить в полном объеме всех необходимых мероприятий предстоящего налогового контроля, на что директор согласился. В действительности подсудимый не имел полномочий по проведению проверки и принятию мер реагирования, а требуемые деньги намеревался похитить.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Подсудимого задержали с поличным при попытке получения денежных средств.
Свою вину обвиняемый не признал. Его приговорили к двум годам и шести месяцам условного лишения свободы.