Спортсмен из Башкирии стал вторым на всероссийском турнире по дартсу

Завершились всероссийские соревнования по дартсу, которые были посвящены памяти мастерам спорта Владимира Сальникова и Ирины Жариновой. Спортсмен из Башкортостана Олег Васильев занял второе место в парном турнире. Студент Башкирского государственного аграрного университета занимается в секции дартса на базе вуза уже несколько лет.

Тренируется спортсмен каждый день минимум полтора часа, а перед соревнованиями это время увеличилось вдвое. Благодаря второму месту на пермском турнире Васильев может подняться в двадцатку сильнейших спортсменов в общероссийском рейтинге.

Турнир прошел успешно, не рассчитывал на такой результат. Играл в паре с давним знакомым, Алексеем Наговициным из Ижевска. Теперь цель – съездить на молодёжный чемпионат мира в Англию, пока никак не получалось туда пробиться.

Олег Васильев, серебряный призер всероссийских соревнований по дартсу

В республике дартс развивается с 2010 года. Людей на турнирах становится всё больше, ребята занимаются кто-то третий год, а кто-то уже и седьмой.

Алексей Роженцев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по дартсу
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