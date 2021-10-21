Спортсмен из Башкирии стал вторым на всероссийском турнире по дартсу

Турнир прошел успешно, не рассчитывал на такой результат. Играл в паре с давним знакомым, Алексеем Наговициным из Ижевска. Теперь цель – съездить на молодёжный чемпионат мира в Англию, пока никак не получалось туда пробиться.

Олег Васильев, серебряный призер всероссийских соревнований по дартсу