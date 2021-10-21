Спортсмен из Башкирии стал вторым на всероссийском турнире по дартсу

Завершились всероссийские соревнования по дартсу, которые были посвящены памяти мастерам спорта Владимира Сальникова и Ирины Жариновой. Спортсмен из Башкортостана Олег Васильев занял второе место в парном турнире. Студент Башкирского государственного аграрного университета занимается в секции дартса на базе вуза уже несколько лет.
Тренируется спортсмен каждый день минимум полтора часа, а перед соревнованиями это время увеличилось вдвое. Благодаря второму месту на пермском турнире Васильев может подняться в двадцатку сильнейших спортсменов в общероссийском рейтинге.