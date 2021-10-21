В Уфе около парка Якутова возведут два жилых комплекса

Второй жилой комплекс уже возводится между зданием банка «Уралсиб» и дворцом детского творчества имени Комарова. Он состоит из двух секций в 20 и 33 этажа с паркингом на 274 машины и офисами. В коммерческих помещениях с выходом на эксплуатируемую кровлю встроено-пристроенных помещений будут размещены площадки для игр детей, для отдыха взрослого населения и для занятий физкультурой. Население комплекса по ул. Революционной составляет 757 человек, жилой фонд - 33650,48 кв. м.