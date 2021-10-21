В Уфе около парка Якутова возведут два жилых комплекса

Мэр Уфы Сергей Греков утвердил проекты межевания и планировки квартала, расположенного около парка Якутова. Его площадь составляет 9,9 га. Документ опубликован на официальном сайте администрации города.
Согласно проекту, предусмотрена сохранение имеющейся застройки, а также строительство двух жилых комплексов со сносом хозяйственных и складских объектов. Их общая площадь составит 1015,6 квадратных метров.
Предлагается разместить в северо-восточной части территории проектирования жилой комплекс по улице Ленина за ТЦ «Экватор», представляющий собой 22-этажный многоквартирный жилой дом на встроенно-пристроенном стилобате с паркингом на 115 машиномест на нижнем этаже и помещениями под торговые учреждения. На кровле стилобата планируют сделать зону отдыха, детские и спортивные площадки. В жилом доме предусмотрено размещение встроенного детского сада на 60 мест и спортивно-оздоровительного комплекса. Население проектируемого жилого комплекса составляет 364 человека, жилой фонд - 14 542,53 кв. м.
Второй жилой комплекс уже возводится между зданием банка «Уралсиб» и дворцом детского творчества имени Комарова. Он состоит из двух секций в 20 и 33 этажа с паркингом на 274 машины и офисами. В коммерческих помещениях с выходом на эксплуатируемую кровлю встроено-пристроенных помещений будут размещены площадки для игр детей, для отдыха взрослого населения и для занятий физкультурой. Население комплекса по ул. Революционной составляет 757 человек, жилой фонд - 33650,48 кв. м.
Учитывая плотность существующей застройки, размещение отдельно стоящих объектов образования в границах квартала не представляется возможным, отмечается в документе. Поэтому часть детей планируют разместить во встроенном детском саду, рассчитанном на 60 мест, а остальных – в объектах обслуживания, размещенных на прилегающих территориях. Среди них, лицей №1, центр образования №26, гимназия №39, школа №8, детские сады № 312, 138, 114 и другие.