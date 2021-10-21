Жительница Уфы узнала о диагнозе СМА после общения на сайте знакомств

Жительница Уфы оказалась в необычной ситуации после простого общения на сайте знакомств. Подробности случившегося сообщает портал Mash Batash.

24-летняя уфимка решила пообщаться с новыми людьми на сайте знакомств после расставания с парнем. В один день она познакомилась с юристом из столицы, которого не смутило то, что на фотографиях девушка в инвалидной коляске.

В процессе общения уфимка рассказала, что врачи поставили ей диагноз «миопатия», что сразу смутило юриста. Оказалось, мужчина работает в фонде, который помогает инвалидам. Именно поэтому он посоветовал новой знакомой пройти полный курс обследования. Так девушка узнала, что 15 лет врачи лечили её совсем от другого заболевания. Выяснилось, уфимка болеет спинально-мышечной атрофией.