В Уфе экстренно эвакуировали пять школ

Сегодня, 21 октября, прошла экстренная эвакуация в пяти школах столицы. Из помещений вывели всех сотрудников и учащихся.

Эвакуация прошла в лицее №155, в центре образования №159 и школах №37, 126, 137. Как сообщает ИА «Башинформ», предварительная причина эвакуации – рассылка о подозрительных предметах на территории учреждений.

У учебных учреждений дежурят сотрудники полиции, ФСБ, пожарные и скорая помощь. Все кабинеты и помещения школ осматриваются.

Напомним, накануне, 20 сентября, подобная эвакуация прошла в пяти торговых центрах города.