Жители Башкирии могут купить автомобили должников по сниженной стоимости

Жителям Башкирии представится возможность приобрести легковые автомобили должников по сниженной стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.

На торги будут выставлены 8 лотов. Стоимость автомобилей составляет от 100 тысяч рублей до 1 300 000 рублей. Желающие смогут приобрести следующие лоты:

«Дэу Матиз» 2006 года выпуска, по начальной стоимости – 100 000 руб.;

«Лада Гранта» 2014 года выпуска, по начальной стоимости – 129 990 руб.;

«Хонда ХР - Ви HR-V 1999 года выпуска, по начальной стоимости – 208 000 руб.;

«Лада 219010» 2017 года выпуска, по начальной стоимости – 297 500 руб.;

«Лада 212140» 2017 года выпуска, по начальной стоимости – 318 155 руб.;

«Джилай Эмгранд» 2014 года выпуска, по начальной стоимости – 323 333 руб.;

«Рено Логан» SR 2010 года выпуска, по начальной стоимости – 345 000 руб.;

«Фольксваген Поло» 2013 года выпуска, по начальной стоимости – 1 338 873 руб.