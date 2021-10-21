Жителей Башкирии возмутил «алтарь» с цветами и водкой на улице

Жители Стерлитамака возмутились импровизированным «алтарём» с цветами и водкой на обочине дороги. О своих переживаниях горожане рассказали в социальных сетях.
Такие «алтари» появляются в местах дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Один из них, например, появился накануне перед жилым домом, жильцы которого были не рады увидеть «мемориал» с цветами, водкой и даже блинами.
Многие пользователи сети поддержали возмущение горожан, отметив, что в таких местах лучше устанавливать камеры видеонаблюдения, чтобы снизить количество смертельных аварий.
Фото: соцсети.