Жителей Башкирии возмутил «алтарь» с цветами и водкой на улице

Жители Стерлитамака возмутились импровизированным «алтарём» с цветами и водкой на обочине дороги. О своих переживаниях горожане рассказали в социальных сетях.

Фото №1 - Жителей Башкирии возмутил «алтарь» с цветами и водкой на улице

Такие «алтари» появляются в местах дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Один из них, например, появился накануне перед жилым домом, жильцы которого были не рады увидеть «мемориал» с цветами, водкой и даже блинами.

На следующий день на месте ДТП перед нашими воротами, появились искусственные могильные цветы, стакан с водкой, блинчики – как на кладбище. Соболезную родным и близким, но вид устроенного на месте ДТП «мемориала» напоминает о том страшном дне.

жители Стерлитамака 

Многие пользователи сети поддержали возмущение горожан, отметив, что в таких местах лучше устанавливать камеры видеонаблюдения, чтобы снизить количество смертельных аварий.

Фото: соцсети. 

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