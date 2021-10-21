В Башкирии врач получал взятки за фиктивные справки о вакцинации

Следственный комитет Башкирии сообщил, что 39-летняя врач-терапевт из Нефтекамска стала фигурантом уголовного дела. Женщина получила денежный подарок за фиктивные справки о вакцинации.
По версии следствия, летом 2021 года врач получила от директора салона красоты 33 тысячи рублей. За это терапевт изготовила фиктивные справки о вакцинации для сотрудников организации. Фактически сотрудницы салона вакцинацию не прошли.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование дела, а также устанавливают причастность медика к другим подобным случаям.