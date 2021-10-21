В Башкирии переписчики рассказали о своём опыте переписи населения

Переписчики Башкирии активно делятся своими историями с переписи населения 2021 года. Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Продлится она до 14 ноября.

Фото №1 - В Башкирии переписчики рассказали о своём опыте переписи населения

В этом году перепись населения проводится с активным использованием цифровых технологий. Например, любой желающий может самостоятельно принять участие в переписи через Госуслуги, а переписчику лишь предоставить код о прохождении. Однако большая часть граждан настроена ответить на вопросы лично переписчику.

Так, по словам Юлии Бланк, переписчицы из Караидельского района, сельчане понимают важность события и с интересом отвечают на вопросы.

Когда я пришла сегодня по одному из адресов, жильцы дома сообщили мне, что они на карантине в связи с коронавирусной инфекцией. Тогда я им предложила пройти перепись по телефону, они любезно согласились. Таким образом, я переписала многодетную семью из пяти человек».

Юлии Бланк

Всероссийскую перепись населения встречают дружелюбно. Многие предлагают переписчикам попить чай, всегда готовы или сами выйти на улицу, или добродушно приглашают их к столу. Жители Илишевского района, например, встречают переписчиков даже радостно, ведь в небольших сёлах все друг друга знают.

Простите за тавтологию, но сегодня переписывала переписчика! Ильгиза-апа тоже в команде Переписи-2020, а команда у нас сильная и дружная. Мы все живём в одном районе, в одном селе, давно уже знаем друг друга - переписчики и переписываемые. Поэтому в каждом дворе встречают как старую знакомую, охотно отвечают на вопросы. Доброжелательных людей достаточно: в дом пригласят, чаю предложат (вежливо отказываю) и соседям позвонят, предупредить, что переписчик идёт, и проводят до них, подскажут, кто когда дома будет. Как бы мир ни поменялся, в селе люди добрые, совестливые и ответственные. С детства говорила, что я всегда буду жить в Яркеево, потому что мне здесь нравится. И живу!

 Айгуль Казыханова 

Переписчики не только выполняют социально важную работу, но и узнают много нового и интересного о людях и мире. Несмотря на то, что эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в традиционную перепись населения, граждане отзывчиво относятся к переписчикам и вопросам переписи. 

Фото: ИА Башинформ. 

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