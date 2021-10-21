В Башкирии переписчики рассказали о своём опыте переписи населения

Простите за тавтологию, но сегодня переписывала переписчика! Ильгиза-апа тоже в команде Переписи-2020, а команда у нас сильная и дружная. Мы все живём в одном районе, в одном селе, давно уже знаем друг друга - переписчики и переписываемые. Поэтому в каждом дворе встречают как старую знакомую, охотно отвечают на вопросы. Доброжелательных людей достаточно: в дом пригласят, чаю предложат (вежливо отказываю) и соседям позвонят, предупредить, что переписчик идёт, и проводят до них, подскажут, кто когда дома будет. Как бы мир ни поменялся, в селе люди добрые, совестливые и ответственные. С детства говорила, что я всегда буду жить в Яркеево, потому что мне здесь нравится. И живу!

Айгуль Казыханова