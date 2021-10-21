В Башкирии переписчики рассказали о своём опыте переписи населения

Переписчики Башкирии активно делятся своими историями с переписи населения 2021 года. Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Продлится она до 14 ноября.
В этом году перепись населения проводится с активным использованием цифровых технологий. Например, любой желающий может самостоятельно принять участие в переписи через Госуслуги, а переписчику лишь предоставить код о прохождении. Однако большая часть граждан настроена ответить на вопросы лично переписчику.
Так, по словам Юлии Бланк, переписчицы из Караидельского района, сельчане понимают важность события и с интересом отвечают на вопросы.
Всероссийскую перепись населения встречают дружелюбно. Многие предлагают переписчикам попить чай, всегда готовы или сами выйти на улицу, или добродушно приглашают их к столу. Жители Илишевского района, например, встречают переписчиков даже радостно, ведь в небольших сёлах все друг друга знают.
Переписчики не только выполняют социально важную работу, но и узнают много нового и интересного о людях и мире. Несмотря на то, что эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в традиционную перепись населения, граждане отзывчиво относятся к переписчикам и вопросам переписи.
Фото: ИА Башинформ.