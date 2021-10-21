В Башкирии руководители санаториев поддержали введение антиковидных мер
В Башкортостане эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса всё ещё напряженная. В регионе вводится всё больше антиковидных ограничений, чтобы замедлить распространение вируса и избежать высокой смертности.
Так, с 1 декабря 2021 года посещать санатории и профилактории можно будет лишь при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев.
Корреспонденты издания ГорОбзор.ру пообщались с руководителями санаториев. Администрация лечебно-профилактических учреждений поддержала идею новых антиковидных ограничений.
Так, заведующий курортной поликлиникой-санаторием «Зеленая роща» Наиль Сафиуллин рассказал, что в их коллективе все прошли вакцинацию.
Мы от этого никуда не уйдем, потому что у нас нет коллективного иммунитета, поэтому остается единственный путь, в том числе санаторно-курортные организации – мы будем принимать только по сертификату либо по справке о перенесенном заболевании. К сожалению, мы не можем на это повлиять, но надо вакцинироваться, люди сами должны об этом позаботиться. Еще два месяца назад мы собрали весь коллектив и сказали: кто не привился, тот не с нами, грубо говоря. У нас в санатории 100% сотрудников вакцинированные. Мы будем требовать сертификат и справку на отдых и на лечение, проводим термометрию, соблюдается масочный режим и обработка рук – у нас с этим строго. Отдыхающих мы предупреждаем еще до бронирования, что без сертификатов или перенесенной болезни мы не принимаем. Только так мы можем повлиять на ситуацию с коронавирусом.
Наиль Сафиуллин
Исполняющая обязанности директора санатория «Радуга» Ляйсан Каримова отметила, что в данной ситуации важнее жизнь человека, а не посещаемость учреждений, которая, скорее всего, снизится.
Отношусь к принятым мерам положительно. Конечно, это скажется на количестве отдыхающих, но поможет в борьбе с коронавирусом. Хорошо, что меры принимаются с 1 декабря, этого времени должно хватить для того, чтобы люди успели вакцинироваться, проблем с этим возникнуть не должно.
Ляйсан Каримова
Директор санатория-профилактория «Ольховка» Тимур Мурзагалин сообщил, что в их учреждении отдыхают сотрудники предприятия «БСК», среди которых очень высок уровень вакцинации.
Эти меры адекватны в существующей обстановке, на фоне роста заболеваемости и осложнений. У каждого есть свое право выбора, но нужно помнить об ответственности, об этических нормах. Человек должен действовать в рамках морали. Мы ничем не отличаемся от других санаториев-профилакториев, меры мы все соблюдаем: 50-процентная загрузка, социальная дистанция, отдельные коридоры, временные факторы – пациенты у нас идут по времени определенному, нет очередности. Работники у нас в основном привитые, поэтому у нас какого-то негатива нет.