В Башкирии руководители санаториев поддержали введение антиковидных мер

Мы от этого никуда не уйдем, потому что у нас нет коллективного иммунитета, поэтому остается единственный путь, в том числе санаторно-курортные организации – мы будем принимать только по сертификату либо по справке о перенесенном заболевании. К сожалению, мы не можем на это повлиять, но надо вакцинироваться, люди сами должны об этом позаботиться. Еще два месяца назад мы собрали весь коллектив и сказали: кто не привился, тот не с нами, грубо говоря. У нас в санатории 100% сотрудников вакцинированные. Мы будем требовать сертификат и справку на отдых и на лечение, проводим термометрию, соблюдается масочный режим и обработка рук – у нас с этим строго. Отдыхающих мы предупреждаем еще до бронирования, что без сертификатов или перенесенной болезни мы не принимаем. Только так мы можем повлиять на ситуацию с коронавирусом.

Наиль Сафиуллин