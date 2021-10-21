Чемпионка мира по шашкам стала вице-спикером Госсобрания

Если до этого с 2014 года сумма не менялась, она составляла 50 тысяч рублей, то после принятия решения будет 150. В три раза увеличивается сумма. Во-первых, очень выросли цены на материалы, работы. Получается, что за 50 тысяч рублей администрации районов объявляет конкурс, но никто не заявляется. Эти деньги не осваиваются, а возвращаются в бюджет.

Салават Харрасов, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан