Чемпионка мира по шашкам стала вице-спикером Госсобрания

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина стала вице-спикером башкирского парламента. Ее кандидатуру утвердили сегодня во время 37-го заседания Государственного Собрания республики. В повестке дня значилось более 50 вопросов. Большинство из них были связаны с законопроектами.
В частности, сегодня в первом чтении рассматривалось внесение изменений в отдельные законодательные акты в части увеличения расходов на ремонт жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Также сегодня башкирские парламентарии рассмотрели законопроекты, связанные с туристской деятельностью, поддержкой волонтеров, оказанием бесплатной юридической помощи. Еще один проект закона касался инвестиционного налогового вычета на прибыль организаций. Он был разработан в целях стимулирования роста инвестиций в основной капитал и модернизацию производственных фондов.