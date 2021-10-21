Чемпионка мира по шашкам стала вице-спикером Госсобрания

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина стала вице-спикером башкирского парламента. Ее кандидатуру утвердили сегодня во время 37-го заседания Государственного Собрания республики. В повестке дня значилось более 50 вопросов. Большинство из них были связаны с законопроектами.

В частности, сегодня в первом чтении рассматривалось внесение изменений в отдельные законодательные акты в части увеличения расходов на ремонт жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Если до этого с 2014 года сумма не менялась, она составляла 50 тысяч рублей, то после принятия решения будет 150. В три раза увеличивается сумма. Во-первых, очень выросли цены на материалы, работы. Получается, что за 50 тысяч рублей администрации районов объявляет конкурс, но никто не заявляется. Эти деньги не осваиваются, а возвращаются в бюджет.

Салават Харрасов, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

Также сегодня башкирские парламентарии рассмотрели законопроекты, связанные с туристской деятельностью, поддержкой волонтеров, оказанием бесплатной юридической помощи. Еще один проект закона касался инвестиционного налогового вычета на прибыль организаций. Он был разработан в целях стимулирования роста инвестиций в основной капитал и модернизацию производственных фондов.

Фото №1 - Чемпионка мира по шашкам стала вице-спикером Госсобрания

Предприятия и организации, которые обновляют свои основные фонды, имеют право до 90% этих расходов включить в инвестиционный налоговый вычет. Раньше это было 50%.

Рида Субханкулова, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан
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