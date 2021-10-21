В Уфе прошла презентация I тома книги с научным наследием создателей Башкирской республики

В Национальной библиотеке республики презентовали книгу под названием «Научное наследие государственных деятелей, стоявших у истоков создания Башкирской республики».

Работы Ахмеда Биишева, Карима Идельгужина, Шарифа Мнатова, Сагита Мрясова и Нуриагзама Тагирова посвящены истории башкирского народа, революции и Гражданской войне в Башкирии. Большинство текстов впервые были транслитерированы с арабской и латинской графики. Сначала их переводили на тот язык, на котором они были написаны, потом на русский. Для создания книги пришлось проанализировать порядка 300 страниц текста.

От обработки первой статьи автором и до публикации издания прошло шесть лет. Была проведена кропотливая работа. К примеру, считалось, что у Карима Идельгужина есть только одна книга. В период работы с источниками обнаружились еще три рукописи. Первый том книги вышел тиражом 1,5 тысячи экземпляров. Он будет интересен тем, кто интересуется историей становления республики.