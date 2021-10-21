В Башкирии призывник сделал операцию на глаза ради службы в армии

Скорректировал зрение, чтобы попасть в армию. Башкирский призывник сделал операцию на глаза ради службы. Молодой человек отправился в войска в составе первой команды новобранцев осеннего призыва. В осенний призыв 2021 из республики в армию отправятся свыше четырех тысяч новобранцев.

Тем, кому дали зеленый свет, уже привыкают принимать наставления старших по званию. Этим по большей части вчерашним школьникам и студентам только предстоит научиться правильно выполнять все команды. Но уже как настоящие солдаты парни сохраняют боевой настрой. Впереди – армейские будни.

Некоторые новобранцы подготовились основательно. 22-летний Булат Шаяхметов из Альшеевского района сделал себе коррекцию зрения. И всё ради мечты. После демобилизации молодой человек планирует продолжить службу, но уже в органах внутренних дел. И год в армии для него – осознанный выбор.

У меня были трудности со зрением, для более комфортной службы я сделал операцию – лазерную коррекцию. Я хочу трудоустроиться в органы внутренних дел, мне необходимо отслужить в ВС РФ. Для этого я и сделал операцию. У меня служит отец, он подполковник полиции. Потому я хочу продолжить эту традицию. Булат Шаяхметов, призывник

Все призывники уже одеты в форму будущего рода войск. У каждого – набор в дорогу: питание на пять дней – сухпаек, а также несессер с бытовыми принадлежностями.

Строго соблюдают и ковидные ограничения. Дезинфекторы, бесконтактные термометры, рециркуляторы воздуха, одноразовые медицинские маски и перчатки. Вот так теперь выглядит военный призыв в условиях коронавируса. Ситуацию с инфекцией комиссариат держит на особом контроле. Изменился и привычный порядок прохождения медицинской комиссии.

Все призывники, прибывающие на республиканский сборный пункт, обязательно тестируются экспресс-тестами. Если же анализ выявит заражённого, его тут же изолируют в специально оборудованное помещение.

Экспресс-тест на коронавирус призывники проходят дважды: при поступлении на сборный пункт и перед отправкой к месту службы. Результат готов уже через 15 минут. Всё это время новобранцы ждут в специально отведенном помещении.