Стало известно, как будут отдыхать школьники в Башкирии в нерабочие дни

Министерство образования и науки Башкортостана сообщило, как будут отдыхать студенты и школьники в нерабочие дни.

Напомним, из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в России введены нерабочие дни с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября. Регионы вправе сами принимать решение о начале и конце длительных выходных.

Школы в Башкортостане уйдут на каникулы с 29 октября по 7 ноября, как и планировалось ранее. Дополнительных выходных для школьников не предусмотрено.

В детских садах будут предусмотрены дежурные группы для тех воспитанников, родители которых будут вынуждены работать в нерабочие дни.