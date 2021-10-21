В Башкирии девушка наврала о преступлении, чтобы скрыть самоубийство

В Бирске перед судом предстала 19-летняя девушка. Её признали виновной в заведомо ложном доносе о совершенном преступлении.

Фото №1 - В Башкирии девушка наврала о преступлении, чтобы скрыть самоубийство

Оказалось, в сентябре 2020 года девушка обратилась в полицию, заявив, что неизвестный напал на неё с ножом. После доследственной проверки было установлено, что горожанка наврала о произошедшем. На самом деле, девушка хотела скрыть от близких попытку самоубийства.

Свою вину горожанка полностью признала. Суд также признал её виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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