В Башкирии проверят коррекционную школу, в которой ученик выпал из окна

Следственный комитет выясняет причины инцидента в Стерлитамакской коррекционной школе №25. Как заявляет мама 8-летнего Ислама, 12 октября ей позвонили из школы и сообщили, что ребенок лежит на полу первого этажа и не встает.

Мальчик страдает расстройством аутистического спектра. Родители приехали в учебное учреждение и забрали сына. Ребенок плакал и жаловался на боль. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где выяснилось, что у Ислама перелом локтевого сустава и трещины тазобедренной части. Ему провели операцию. Откуда у сына такие травмы и почему учителя допустили подобную ситуацию, сейчас выясняет следствие.