Жителям Башкирии не выдают лекарства, без которых они не могут дышать

Лекарство, без которого трудно дышать, не могут получить жители республики. Мацитентан назначают пациентам с легочной гипертензией. Препарат не вылечивает болезнь, но делает её течение легче. Лекарство выдают бесплатно по рецептам. Но в аптеках его нет. Многие ждут с лета.

Ирине ещё недавно уступали место в автобусе и в очереди, принимая за беременную. Пока из неё не откачали 13 литров жидкости. Тяжелую болезненную процедуру она прошла уже два раза. С каждой уходят и необходимые организму микроэлементы. За полгода девушка потеряла больше 30 килограммов.

Легкие плохо работают, сердце слабое. Все вместе работает неправильно, в брюшной полости скапливается жидкость. Мацитентан дает эффект раскрытия, все начинает работать правильно. Но его нет. Ирина Лебедева

Первый рецепт Ирина получила ещё в августе, после того, как на скорой её увезли в больницу. Препарат, который нужен ей как воздух, она так ни разу и не видела. Даже разговор дается с трудом, не говоря уже о выходе из дома. Спуститься с 4 этажа еще можно, а вот подняться не хватает воздуха. А препарат за эти три месяца в аптеках так и не появился. Купить самостоятельно упаковку лекарства за 150 тысяч, которую хватает на месяц, Ирина не может. Пенсия по инвалидности меньше в 17 раз. Трудности разделяет кот Дарий.

Насте 22 года, и что такое дышать полной грудью, она не знает. Легочная гипертензия у неё с рождения. Девушка растягивает запасы лекарств. На крайний случай в комнате стоит кислородный концентратор. В аптеке ответ один: нет в наличии.

Ты не вылечиваешься, но болезнь перестает прогрессировать, одышка не становится сильнее. Без препарата слабость, тяжело ходить. Препарата нет, задержки, а причина неизвестна, почему надо ждать. Анастасия Антонова

Этим вопросом задаются пациенты с легочной гипертензией по всей республики. Перебои с лекарством, рассказывают, были и раньше, но три месяца никогда не ждали. В Министерстве здравоохранения ответили, что в скором времени препараты нуждающиеся всё-таки получат.

Госконтракт заключен, поставка ожидается в течение 14 дней. Софья Алёшина, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Задержку пациентам не объясняют. А ожидание в неведении особенно пугает.

Мы хотим наладить диалог с нашим Минздравом. 29-го будем проводить большую конференцию, приглашаем и министерство. Элеонора Романова, руководитель общественной организации «Хантер-синдром»