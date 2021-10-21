Жителям Башкирии не выдают лекарства, без которых они не могут дышать

Лекарство, без которого трудно дышать, не могут получить жители республики. Мацитентан назначают пациентам с легочной гипертензией. Препарат не вылечивает болезнь, но делает её течение легче. Лекарство выдают бесплатно по рецептам. Но в аптеках его нет. Многие ждут с лета.
Ирине ещё недавно уступали место в автобусе и в очереди, принимая за беременную. Пока из неё не откачали 13 литров жидкости. Тяжелую болезненную процедуру она прошла уже два раза. С каждой уходят и необходимые организму микроэлементы. За полгода девушка потеряла больше 30 килограммов.
Первый рецепт Ирина получила ещё в августе, после того, как на скорой её увезли в больницу. Препарат, который нужен ей как воздух, она так ни разу и не видела. Даже разговор дается с трудом, не говоря уже о выходе из дома. Спуститься с 4 этажа еще можно, а вот подняться не хватает воздуха. А препарат за эти три месяца в аптеках так и не появился. Купить самостоятельно упаковку лекарства за 150 тысяч, которую хватает на месяц, Ирина не может. Пенсия по инвалидности меньше в 17 раз. Трудности разделяет кот Дарий.
Насте 22 года, и что такое дышать полной грудью, она не знает. Легочная гипертензия у неё с рождения. Девушка растягивает запасы лекарств. На крайний случай в комнате стоит кислородный концентратор. В аптеке ответ один: нет в наличии.
Этим вопросом задаются пациенты с легочной гипертензией по всей республики. Перебои с лекарством, рассказывают, были и раньше, но три месяца никогда не ждали. В Министерстве здравоохранения ответили, что в скором времени препараты нуждающиеся всё-таки получат.
Задержку пациентам не объясняют. А ожидание в неведении особенно пугает.
Лекарство для многих – это возможность вернуться к более-менее полноценной жизни. После получения можно будет не только вздохнуть, но и наконец-то выдохнуть.