В санатории Башкирии будут пускать только привитых или переболевших коронавирусом

Меры ужесточаются. Уже на этой неделе, с 25 октября, розничные рынки совершеннолетние уфимцы смогут посещать только при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. Это не касается сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков. Такие же документы нужно будет иметь при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха. Но только с 1 декабря.

На полчаса человека погружают в «капсулу жизни». Так называют медицинскую барокамеру. Внутри – воздух, насыщенный кислородом. Создаётся давление, по ощущениям сравнимое с погружением на 5-10 метров. С помощью барокамеры не просто реабилитировали, а лечили больных коронавирусом. Эксперимент проводили в московском НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Медики наблюдали положительную динамику. Это в больницах и клиниках. В санатории же пациентов без справки об отсутствии ковида в скором времени пускать не будут. С 1 декабря в Башкортостане кроме путёвки потребуют ещё и сертификат о вакцинации или документ о перенесённой коронавирусной инфекции.

С клиентами, у которых путёвки были куплены ранее, планируют расторгать договоры. А вот в санатории «Радуга» пока не так радикальны. Говорят, рассматривать каждый случай будут индивидуально.

Идём навстречу, но соблюдаем все меры предосторожности. 99% наших сотрудников привиты. Светлана Галеева, заместитель директора санатория «Радуга»