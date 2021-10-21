В Уфе создана 3D-копия памятника Салавату Юлаеву для реставрации

Цифровой вариант скульптуры выполнен с точностью до 2 мм как минимум с 20 точек. Лазер промониторил не только памятник, но и прилегающую к ней территорию. Объемная копия создавалась, чтобы сохранить символ республики в первозданном виде и положении.

Напомним, что памятник был установлен 54 года назад. И с тех пор ни разу не было капитальной реконструкции. Чугунная статуя подверглась коррозии, сварочные швы во многих местах разошлись. И только с 2019 года просадка фундамента составила 7 сантиметров. Памятник весит 40 тонн, и укрепление кургана, на котором он стоит, необходимый процесс, чтобы его сохранить. Реконструкцию самой статуи проведут рядом с постаментом. Планируется, что восстановление Салавата Юлаева начнется в мае следующего года.