В Уфе проходит международный форум «Высший градус»

Форум «Высший градус» сможет оказать позитивное влияние на отрасль. Мне сказали, сорок производителей у нас сегодня. Взвешенные предложения, конечно, нужно учесть, очень хорошо, что у нас присутствуют представители регулятора. Я всем желаю хорошей работы, движения вперед, потому что развитие рынка качественного алкоголя в конечном итоге – это хорошо для потребителей.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан, председатель совета директоров АО «Башспирт»