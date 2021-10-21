В Уфе проходит международный форум «Высший градус»

Самые актуальные вопросы в сфере алкогольной индустрии обсудили на международном форуме «Высший градус», который открылся сегодня в Конгресс-холле «Торатау».
В церемонии открытия приняли участие руководитель администрации главы Башкортостана, председатель совета директоров АО «Башспирт» Александр Сидякин и заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Юрий Васильченко.
Подобное мероприятие проходит в Башкортостане впервые. В ходе пленарного заседания в частности обсудили вопросы пересмотра схемы распределения акцизов на крепкий алкоголь в пользу субъектов. Это должно стать стимулом для наращивания выпуска легальной алкогольной продукции, которая сможет вытеснить контрафакт и суррогат. По словам Александра Сидякина, в 2020 году «Башспирт» оплатил в бюджет акцизов на сумму 9 миллиардов рублей. Возврат акцизов в бюджет региона составил 3,2 миллиарда. Завтра форум продолжит свою работу. В его рамках участники посетят новый завод акционерного общества «Башспирт» в посёлке Булгаково «БашБиоСпирт».