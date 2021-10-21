В Уфе на территории УГНТУ появится современный стадион

На территории Нефтяного университета планируют сделать современный стадион. Благодаря сотрудничеству вуза с футбольным клубом «Уфа» УГНТУ недавно получил искусственный газон и мачты освещения. Сейчас завершаются работы по укладке покрытия беговых дорожек, а ранее была полностью восстановлена дренажная система. Вскоре вокруг поля планируют установить трибуны.

Скоро у нас будет современный стадион открытого доступа, то есть сюда смогут приходить заниматься спортом не только студенты, но и все горожане. Мы этому очень рады.

Елена Сорокина, помощник ректора УГНТУ по информационной деятельности

В скором времени на территории стадиона планируют модернизировать баскетбольную и волейбольную площадки. Так что занятия спортом станут еще более доступными для студентов и всех горожан.

Фото №1 - В Уфе на территории УГНТУ появится современный стадион

Мы очень долго ждали этого поле, постелили резину, сделали очень приятный газон. Мне очень нравится заниматься, также очень легко выполнять спецбеговые упражнения.

Алихан Миндалин, студент УГНТУ

То, что дорожки будут с новым спортивным покрытием, это большой плюс. Настолько хорошая амортизация, студенты с удовольствием занимаются.

Ольга Маркешина, заместитель заведующего кафедрой по учебной работе
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