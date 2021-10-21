В Уфе на территории УГНТУ появится современный стадион

На территории Нефтяного университета планируют сделать современный стадион. Благодаря сотрудничеству вуза с футбольным клубом «Уфа» УГНТУ недавно получил искусственный газон и мачты освещения. Сейчас завершаются работы по укладке покрытия беговых дорожек, а ранее была полностью восстановлена дренажная система. Вскоре вокруг поля планируют установить трибуны.
В скором времени на территории стадиона планируют модернизировать баскетбольную и волейбольную площадки. Так что занятия спортом станут еще более доступными для студентов и всех горожан.