В Башкирии инвалида спасли из горящей квартиры

22 октября в Бирске произошёл пожар. Огнём охватило квартиру в двухэтажном доме по улице Красноармейской. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

В горящей квартире находился 63-летний мужчина. Его эвакуировали и экстренно доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Известно, что мужчина инвалид второй группы. Причину пожара предстоит установить.