В Башкирии инвалида спасли из горящей квартиры

В Башкирии зафиксирован крупный пожар. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Фото №1 - В Башкирии инвалида спасли из горящей квартиры

22 октября в Бирске произошёл пожар. Огнём охватило квартиру в двухэтажном доме по улице Красноармейской. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Фото №2 - В Башкирии инвалида спасли из горящей квартиры

В горящей квартире находился 63-летний мужчина. Его эвакуировали и экстренно доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Известно, что мужчина инвалид второй группы. Причину пожара предстоит установить.

Фото: МЧС по РБ. 

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