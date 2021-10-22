В Уфе жильцы пострадали в разрушающемся подъезде

В Уфе в службу спасения обратились двое горожан, которые пострадали в разрушающемся подъезде. В многоквартирном доме сломалась одна ступенька.
Инцидент произошёл в двухэтажном, восьмиквартирном доме 1944 года. Он расположен на улице Черниковской. Старинная постройка начала рушиться буквально под ногами жильцов.
Из-за сломанной ступеньки 35-летняя женщина получила ушиб пальца левой стопы, а 35-летний мужчина – царапину правой ноги. Несмотря на отсутствие ступени, сам лестничный пролёт уцелел.
От госпитализации пострадавшие, конечно, отказались, а ЖЭУ уже начал восстановительные работы. Однако состояние ветхих домов в Черниковке всё больше пугает жильцов.
Фото: МЧС по РБ.