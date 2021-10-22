В Башкирии в рамках переписи населения пересчитают бездомных

 Всероссийская перепись населения коснется и лиц без определенного места жительства. Задача переписчиков – совершить не только поквартирный обход, но также обойти садовые участки, заброшенные строения и теплотрассы. 

По данным последней переписи 2010 года, в республике насчитывалось порядка 2500 тысяч бомжей. 

Каждый квадратный метр обследуют. Задача переписчиков – переписать абсолютно всех.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан   

Свежие данные по количеству  бездомных,  безработных, а также многодетных или бездетных семей позволят скорректировать социальные программы в регионе. Переписчики анкетирование в Республиканском геронтологическом центре, где проживают пожилые и инвалиды.

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Повышение уровня жизни населения и демография – эти вопросы являются самими важными. А для решения этих задач нужно знать, чем мы располагаем.

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