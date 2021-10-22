В Башкирии в рамках переписи населения пересчитают бездомных

Всероссийская перепись населения коснется и лиц без определенного места жительства. Задача переписчиков – совершить не только поквартирный обход, но также обойти садовые участки, заброшенные строения и теплотрассы.

По данным последней переписи 2010 года, в республике насчитывалось порядка 2500 тысяч бомжей.

Каждый квадратный метр обследуют. Задача переписчиков – переписать абсолютно всех. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Свежие данные по количеству бездомных, безработных, а также многодетных или бездетных семей позволят скорректировать социальные программы в регионе. Переписчики анкетирование в Республиканском геронтологическом центре, где проживают пожилые и инвалиды.