Художница из Уфы заняла третье место на фестивале стрит-арта

В Кировской области прошёл окружной фестиваль стрит-арта «ФормART». Накануне, 21 октября, назвали победителей творческого конкурса.

Студия Башкирии расположилась в Национальном музее. Регион представила юная художница и дизайнер Ляйсан Билалова с работой «Будущее – в сердце». Яркое граффити появилось на одном из жилых домов в Нефтекамске.

По результатам экспертов, среди 13 участников Ляйсан удалось стать третьей. За призовое место художница получила награду в размере 100 тысяч рублей.

Первое место досталось художнику из Самары Дмитрию Горшкову, а второе место разделили Владимир Куц из Саратова и Илья Белов из Республики Мари Эл.