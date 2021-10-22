В Уфе здание водонапорной башни признано культурным наследием

Как сообщает пресс-служба Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии, уже были утверждены границы объекта, а также режим использования территории. Была проведена экспертиза, по результатам которой водонапорная башня и была признана объектом культурного наследия.

Известно, что башню возвели ещё в 1900-1901 годы. Вплоть до 1950-х годов её использовали по прямому назначению. В 1960-1970-е годы в здании башни расположилась обсерватория Башкирского государственного университета. Через десять лет её вывели из эксплуатации.