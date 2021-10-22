«Посещаемость снизилась на 40%»: как фитнес-клубы Башкирии переживают новые ограничения

Индивидуальные предприятия лишаются посетителей из-за ковид-ограничений. Об этом сообщили владельцы фитнес-клубов Стерлитамака во время общения с журналистами. С 18 октября в Башкирии начал действовать третий этап антиковидных отграничений.

Теперь для посещения бань, саун, соляриев, фитнес-центров, бассейнов, кафе и ресторанов жителям республики необходимо предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенной в течение полугода инфекции или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Если посетитель пришел без сертификата о вакцинации, к сожалению, он будет вынужден пойти домой. Евгения Морозова, сотрудница фитнес-клуба

По словам работников фитнес-клубов, посещаемость снизилась до 40%. Коллектив сотрудников привит. Они ждут того же от посетителей.