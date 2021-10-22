В Башкирии около кафе нашли тело мужчины

Накануне, 21 октября, в Нефтекамске горожане наткнулись на страшную находку. У популярного кафе прохожие нашли бездыханное тело мужчины.
Как сообщает «КП-Уфа», на место инцидента оперативно прибыли медики и полиция. Врачи лишь констатировали смерть мужчины. Видимых телесных повреждений на теле несчастного не обнаружили.
По предварительной информации, погибший – 46-летний местный житель. Предстоит установить причину смерти горожанина. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертиз.
Фото: соцсети.