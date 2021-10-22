Жители Башкирии натравили на полицейских собаку

В Башкирии семейная пара напала на сотрудников полиции и натравила на них собаку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2021 года двое полицейских прибыли домой к 35-летнему жителю Благовещенского района и его 23-летней супруге. Сотрудники правоохранительных органов должны были установить местонахождение ребёнка семейной пары. Но мужчина в этот момент был сильно пьян и встретил полицейских агрессивно.

Сначала сельчанин начал замахиваться на сотрудников совковой лопатой, а после натравил собаку ротвейлера. В этот момент его жена напала на полицейских с кулаками. В результате потасовки полицейские получили рану правой кисти и телесные повреждения.