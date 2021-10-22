В Башкирии водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и попал в аварию

В Зилаирском районе 21 октября произошла авария из-за нерадивого водителя. По сообщениям региональной Госавтоинспекции, в ДТП есть пострадавшие.

В селе Зилаир 40-летний местный житель на отечественном автомобиле проигнорировал просьбу инспекторов об остановке. Вместо этого он попытался уехать и скрыться в лесу. Двигаясь в направлении улицы Кр. Партизан, мужчина не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась и перевернулась.