В Башкирии водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и попал в аварию

В Зилаирском районе 21 октября произошла авария из-за нерадивого водителя. По сообщениям региональной Госавтоинспекции, в ДТП есть пострадавшие.

Фото №1 - В Башкирии водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и попал в аварию

В селе Зилаир 40-летний местный житель на отечественном автомобиле проигнорировал просьбу инспекторов об остановке. Вместо этого он попытался уехать и скрыться в лесу. Двигаясь в направлении улицы Кр. Партизан, мужчина не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась и перевернулась.

В аварии пострадал 43-летний пассажир отечественного авто. Его экстренно госпитализировали в больницу Сибая. При этом водитель от медицинского освидетельствования отказался. В деталях произошедшего разбирается полиция.

Фото: ГИБДД РБ. 

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