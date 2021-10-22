В Уфе привитые посетители смогут получить скидки в торговых центрах

С 1 ноября до 31 декабря торговые центры столицы примут участие в акции «Мы вместе». Своё участие подтвердили такие торговые центры, как «МЕГА», «Планета», «Гостиный Двор», «Галерея АРТ», «Семья» и «Центральный». При этом список участников продолжает пополняться.

Вакцинированному жителю республики нужно всего лишь зарегистрироваться на специализированных порталах, заполнив небольшую анкету и отсканировав свой QR-код. При этом зарегистрироваться на портале можно где угодно. Даже в самих пунктах вакцинации после получения прививки.