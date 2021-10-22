«Салават Юлаев» одолел ЦСКА на выезде

«Салават Юлаев» одержал третью подряд выездную победу. Уфимская хоккейная команда переиграла в Москве ЦСКА. Счет в начале матча открыли хозяева. Бывший защитник «Салавата» Артем Сергеев реализовал большинство.

В концовке игрового отрезка Александр Кадейкин сравнял счет. Маркус Гранлунд уже во втором периоде вывел юлаевцев вперед. Нападающий армейцев Антон Слепышев в начале третьего периода вновь позволил ЦСКА отыграться.

Решающую шайбу забросил Сакари Маннинен. 3:2 – победа «Салавата». Уфимцы по набранным очкам находятся на третьем месте в лиге. Следующую игру юлаевцы проведут на домашней площадке 24 октября против «Локомотива».