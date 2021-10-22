Геопарк «Торатау» выпустил научный комикс для детей и взрослых

Башкирские комиксы для детей и взрослых. Геопарк «Торатау» выпустил научный комикс. На страницах издания можно познакомиться со знаменитыми шиханами и узнать, как они образовались. В легкой и доступной форме детям даются основы экологии и геологии.
Вместе с главными героями читатель окунется в историю Земли, шиханов и создания геопарка. Инициатором создания комикса стала руководитель проектов развития геопарка «Торатау» Наталия Лукашина. Авторы вдохновлялись путешествиями по геопарку, именно поэтому в главных героях комикса без труда угадываются его амбассадоры.