В Бижбулякском районе прошла Открытая академия «Территория женского счастья»

Основной целью проекта не была его популярность. Самое главное, чтобы он приносил пользу. Даже если это будет польза для 5-6 женщин, мы готовы это делать. Как показывает практика, в каждой сфере, на каждой территории нашего проекта женщины получают свою пользу, нова знания, получают то, что делает их жизнь лучше, современнее, проще, помогает идти дальше.

Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»