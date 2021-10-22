В Бижбулякском районе прошла Открытая академия «Территория женского счастья»

В Бижбулякском районе состоялась Открытая академия «Территория женского счастья». Ее участницами стали несколько сотен местных жительниц.

Они приняли участие в лекториях, мастер-классах и консультациях. Перед женщинами выступили бизнес-тренеры, стилисты и семейные психологи. Столичные врачи принимали пациентов и помогали решать вопросы самочувствия и здоровья. Мастера индустрии красоты делились советами по уходу за телом.

Состоялась и арт-терапия – проработка чувств и эмоций через творчество. Также работали выставки местных мастериц и рукодельниц. Они представили авторские куклы, изделия из войлока, головные уборы, интерьерные предметы, картины и украшения. Подобные мероприятия состоятся и в других районах.

Основной целью проекта не была его популярность. Самое главное, чтобы он приносил пользу. Даже если это будет польза для 5-6 женщин, мы готовы это делать. Как показывает практика, в каждой сфере, на каждой территории нашего проекта женщины получают свою пользу, нова знания, получают то, что делает их жизнь лучше, современнее, проще, помогает  идти дальше.

Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»
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