В Бижбулякском районе прошла Открытая академия «Территория женского счастья»

В Бижбулякском районе состоялась Открытая академия «Территория женского счастья». Ее участницами стали несколько сотен местных жительниц.
Они приняли участие в лекториях, мастер-классах и консультациях. Перед женщинами выступили бизнес-тренеры, стилисты и семейные психологи. Столичные врачи принимали пациентов и помогали решать вопросы самочувствия и здоровья. Мастера индустрии красоты делились советами по уходу за телом.
Состоялась и арт-терапия – проработка чувств и эмоций через творчество. Также работали выставки местных мастериц и рукодельниц. Они представили авторские куклы, изделия из войлока, головные уборы, интерьерные предметы, картины и украшения. Подобные мероприятия состоятся и в других районах.