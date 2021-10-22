В Уфе проходит конференция «Инфекционные заболевания как междисциплинарная проблема»

Борьба с коронавирусом займет около трех лет, а самый действенный способ победить инфекцию – массовая вакцинация. Об этом говорили врачи сразу нескольких стран в Уфе.
В Конгресс-холле проходит Международная научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания как междисциплинарная проблема». Результаты исследований COVID-19 и его влияния на организм человека представляют медики России, Узбекистана, Германии, Казахстана. По итогам работы конференции предполагается издание сборника научно-практических материалов.