В Уфе проходит конференция «Инфекционные заболевания как междисциплинарная проблема»

Вирус мутирует, наше понимание о правильности лечения трансформируется. Наш госпиталь был не только лечебно-научной базой, он был еще образовательной базой. Большое количество наших профессоров преподавателей врачей студентов, в том числе иностранных студентов прошло через этот госпиталь, что позволило нам сформировать комплексные бригады, и мы их отправляли по всей России – от Камчатки до Владимирской области. Сегодня наши бригады работают как консультанты в Тамбовской области

Валентин Павлов, ректор БГМУ