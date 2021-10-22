В Уфе проходит конференция «Инфекционные заболевания как междисциплинарная проблема»

Борьба с коронавирусом займет около трех лет, а самый действенный способ победить инфекцию – массовая вакцинация. Об этом говорили врачи сразу нескольких стран в Уфе.

В Конгресс-холле проходит Международная научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания как междисциплинарная проблема». Результаты исследований COVID-19 и его влияния на организм человека представляют медики России, Узбекистана, Германии, Казахстана. По итогам работы конференции предполагается издание сборника научно-практических материалов.

Вирус мутирует, наше понимание о правильности лечения трансформируется. Наш госпиталь был не только лечебно-научной базой, он был еще образовательной базой. Большое количество наших профессоров преподавателей врачей студентов, в том числе иностранных студентов прошло через этот госпиталь, что позволило нам сформировать комплексные бригады, и мы их отправляли по всей России – от Камчатки до Владимирской области. Сегодня наши бригады работают как консультанты в Тамбовской области

Валентин Павлов, ректор БГМУ

Подвержены больше и заболевают люди, у которых иммунитет слабый. Пожилые, дети, но они легче переносят. Еще заболевают те, кто не сделал прививку. Мы всех призываем к вакцинации. У нас в Узбекистане очень большой охват вакцинации. Все вакцины есть, они бесплатные. Учитывая этот охват, у нас более-менее стабилизирована ситуацию по ковиду.

Нурмурат Зикрияев, заведующий инфекционным отделением больницы №2 /Г. Ташкент/
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