В Башкирии за сутки из-за снегопада произошло 10 аварий с пострадавшими

В Башкирии резко ухудшились погодные условия. На дорогах были зафиксированы гололед, снежные заносы и ухудшение видимости. Это спровоцировало дорожно-транспортные происшествия. Так, по сообщениям ГИБДД республики, за сутки зафиксировано 10 аварий с пострадавшими. Автовладельцев просят поменять летнюю резину на зимнюю, а также быть на дорогах внимательнее.

Накануне в Учалинском районе 33-летний водитель на «Ладе Гранта» не справился с управлением на заснеженной дороге и допустил съезд в кювет. К сожалению, спасти мужчину не смогли. При нём не оказалось водительских прав, а в крови погибшего выявили следы алкоголя.

В Нефтекамске лоб в лоб столкнулись ВАХ и «Рено Логан». Машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Подобная авария произошла в Баймаке. Там иномарка перевернулась на дороге и упала на крышу. К счастью, пострадавших и погибших нет.

В Белебее водитель «Кадиллака» не справился с управлением на дороге, заваленной мокрым снегом. Машина влетела в столб. Водитель отделался ушибами и переломами. Но вот автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт.

В Сибае с трассы съехал целый «КамАЗ». Машина перевернулась, а водитель получил небольшие повреждения. Какой груз вёз большегруз — неизвестно.

В Стерлитамакском районе на трассе 26-летний парень на ВАЗ-2109 совершил наезд на 57-летнего пешехода в условиях сильного снегопада. Со слов водителя, пострадавший двигался по центру проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Его доставили в ближайшую больницу с травмами.