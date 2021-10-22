В Уфе вновь выявили превышение сероводорода в воздухе

При этом в воздухе не было выявлено превышения таких веществ, как пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, фенол, хлорид водорода, аммиак, формальдегид, бензол, ксилолы, толуол, хлорбензол, этилбензол, изопропилбензол.