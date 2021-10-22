В Уфе вновь выявили превышение сероводорода в воздухе

В Уфе продолжают мониторинг состояния воздуха. Специалисты Башгидрометцентра вновь выявили превышение допустимой концентрации вредных веществ.
20 октября выездная лаборатория выявила на улице Ульяновых превышение ПДК сероводорода. Концентрация была превышена в 1,8 раза.
При этом в воздухе не было выявлено превышения таких веществ, как пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, фенол, хлорид водорода, аммиак, формальдегид, бензол, ксилолы, толуол, хлорбензол, этилбензол, изопропилбензол.