В Башкирии пристава обвинили в избиении инвалида

В Альшеевском районе произошло жуткое событие. В больницу села Раевский после избиения доставили 51-летнюю женщину с инвалидностью III группы.

Как сообщила пострадавшая ИА «Башинформ», инцидент произошёл 13 октября. Сельчанка приехала с мужем в здание приставов. Пока мужчина ушёл за справкой в кабинет, женщина осталась ждать его в коридоре перед дежурным приставом. В один момент сельчанке стало плохо, она попросила пристава позвать её мужа, однако тот ответил ей агрессией. Пристав якобы подошёл к женщине, встряхнул за куртку, а потом ладонью ударил по голове.

Женщина закричала и упала в обморок. На ей крик выбежали муж и девушка-пристав. В больнице инвалиду диагностировали ушиб головы. У несчастной обострилась болезнь, теперь ей сложно передвигаться самостоятельно.