В деревне Башкирии стартовала программа социальной догазификации

22 октября в деревне Даутово Абзелиловского района стартовала программа социальной догазификации в Башкортостане.

Фото №1 - В деревне Башкирии стартовала программа социальной догазификации

В торжественном мероприятии ввода в эксплуатацию внутрипоселковых газораспределительных сетей и подключения к газу первых домовладений приняли участие Глава региона Радий Хабиров и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Во время рабочей встречи Главы Башкортостана, Президента России и работников завода при открытии предприятия «Цемикс» Владимир Путин поручил провести газ в деревне Даутово. За два месяца в населенном пункте были построены внутрипоселковые сети протяженностью 15,6 км. Теперь к газу можно подключить около 400 земельных участков. Уже 212 владельцев земли подали соответствующие заявки.

Сегодня в Башкортостане мы дали старт масштабной программе социальной догазификации, которую инициировал Президент нашей страны Владимир Путин. Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ участков в газифицированных населённых пунктах. Даутово – это только первый шаг. У нас в республике программа затронет 2,6 тысячи населённых пунктов. Тем самым мы сможем на 10% увеличить уровень газификации республики, который составляет 83,6%.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана 

Отметим, что в Башкортостане также продолжается реализация программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Её утвердили Глава республики Радий Хабиров и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Объём инвестиций компании на эти цели составляет 13,5 млрд рублей. Это почти в шесть раз больше, чем за предыдущие пять лет. Благодаря этой программе полностью завершат технически возможную сетевую газификацию Башкортостана.

Газификация регионов России, в особенности сельских территорий, является важнейшей социальной задачей, которую реализует «Газпром межрегионгаз». Согласно плану-графику догазификации Башкортостана, потенциальный объём подключения к газовым сетям по ускоренному механизму – более 176 тысяч домовладений.

Сергей Густов, генеральный директор «Газпром межрегионгаз»
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