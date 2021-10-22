В деревне Башкирии стартовала программа социальной догазификации

Отметим, что в Башкортостане также продолжается реализация программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Её утвердили Глава республики Радий Хабиров и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Объём инвестиций компании на эти цели составляет 13,5 млрд рублей. Это почти в шесть раз больше, чем за предыдущие пять лет. Благодаря этой программе полностью завершат технически возможную сетевую газификацию Башкортостана.