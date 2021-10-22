В деревне Башкирии стартовала программа социальной догазификации

22 октября в деревне Даутово Абзелиловского района стартовала программа социальной догазификации в Башкортостане.
В торжественном мероприятии ввода в эксплуатацию внутрипоселковых газораспределительных сетей и подключения к газу первых домовладений приняли участие Глава региона Радий Хабиров и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Во время рабочей встречи Главы Башкортостана, Президента России и работников завода при открытии предприятия «Цемикс» Владимир Путин поручил провести газ в деревне Даутово. За два месяца в населенном пункте были построены внутрипоселковые сети протяженностью 15,6 км. Теперь к газу можно подключить около 400 земельных участков. Уже 212 владельцев земли подали соответствующие заявки.
Отметим, что в Башкортостане также продолжается реализация программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Её утвердили Глава республики Радий Хабиров и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Объём инвестиций компании на эти цели составляет 13,5 млрд рублей. Это почти в шесть раз больше, чем за предыдущие пять лет. Благодаря этой программе полностью завершат технически возможную сетевую газификацию Башкортостана.