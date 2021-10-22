В Башкирии появятся еще два инфекционных госпиталя

В Башкирии зарегистрировано еще 36 случаев смерти от коронавируса. Таким образом, жертвами с начала пандемии стали 2 304 жителя республики.

За минувшие сутки заболевание выявили еще у 669 человек. В больницах под наблюдением медиков остаются свыше тысячи пациентов, более половины – люди старше 60 лет. Между тем в регионе отмечается рост темпов вакцинации. Накануне от коронавируса привились более 30 тысяч жителей республики.