Бесплатный газ для 176 тыс. домов: в Башкортостане началась социальная догазификация

Программа социальной догазификации, инициированная президентом страны, в Башкортостане охватит 2600 населённых пунктов. Сегодня состоялся торжественный пуск голубого топлива в деревню Даутово Абзелиловского района, с которой и началась реализация широкомасштабного проекта в нашей республике.

Обеспечить свой дом теплом. Не успевал закончиться один отопительный сезон, а Кульмухаметовы думали уже о следующем. И так каждый год. Подготовка дров отнимала много сил, времени и денежных средств. А когда отец семейства уезжал в командировки, проблема отопления полностью ложилось на хрупкие плечи Гульнары. Кульмухаметовы стали одними из первых в селе, кто подал заявку на проведение голубого топлива по программе догазификации. Сделали они это в августе, а уже сегодня принимают участие в торжественной церемонии зажжения газовой горелки. Внутрипоселковые сети были построены за рекордные два месяца. Все дело в том, что поручение провести газификацию деревни Даутово дал лично президент страны.

Сегодня в Башкортостане мы дали старт масштабной программе социальной догазификации, которую инициировал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ участков в газифицированных населённых пунктах. Даутово – это только первый шаг. У нас в республике программа затронет 2,6 тысячи населённых пунктов. Тем самым мы сможем на 10 процентов увеличить уровень газификации республики, который составляет 83,6 процента. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопрос обеспеченности сетями газоснабжения был поднят в ходе рабочей встречи Владимира Путина с Радием Хабировым, приуроченной к открытию завода «Цемикс» в Абзелиловском районе. Она состоялась 6 августа этого года. Тогда к президенту России обратилась одна из местных жительниц с вопросом о реализации закона о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи межпоселковых газопроводов. Эта просьба в итоге легла в основу всероссийской широкомасштабной программы догазификации. Что касается нашей республики, к сетям по ускоренному механизму планируется подключить 176 тысяч домовладений.

Задача – бесплатно, за счет «Газпрома», подвести газовую трубу до границы земельного участка. Зачастую это большое расстояние, и люди даже при наличии газовой трубы в населенном пункте не могли себе позволить провести газ, поэтому президентом была инициирована программа догазификации. На решение этой проблемы в республике пойдет порядка 17 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Все заявки главы республики приняты Алексеем Миллером и оформлены в большую амбициозную пятилетнюю программу. Это и программа газификации новых населенных пунктов, и программа догазификации. Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»

Новая программа подразумевает бесплатное проведение газа до границ участка. Но отдельные категории граждан в нашей республике могут получить еще и финансовую поддержку в виде сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов. Такой помощью, кстати, воспользовались и Кульмухаметовы, имеющие статус многодетной семьи.