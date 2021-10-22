Бесплатный газ для 176 тыс. домов: в Башкортостане началась социальная догазификация

Программа социальной догазификации, инициированная президентом страны, в Башкортостане охватит 2600 населённых пунктов. Сегодня состоялся торжественный пуск голубого топлива в деревню Даутово Абзелиловского района, с которой и началась реализация широкомасштабного проекта в нашей республике.
Обеспечить свой дом теплом. Не успевал закончиться один отопительный сезон, а Кульмухаметовы думали уже о следующем. И так каждый год. Подготовка дров отнимала много сил, времени и денежных средств. А когда отец семейства уезжал в командировки, проблема отопления полностью ложилось на хрупкие плечи Гульнары. Кульмухаметовы стали одними из первых в селе, кто подал заявку на проведение голубого топлива по программе догазификации. Сделали они это в августе, а уже сегодня принимают участие в торжественной церемонии зажжения газовой горелки. Внутрипоселковые сети были построены за рекордные два месяца. Все дело в том, что поручение провести газификацию деревни Даутово дал лично президент страны.
Вопрос обеспеченности сетями газоснабжения был поднят в ходе рабочей встречи Владимира Путина с Радием Хабировым, приуроченной к открытию завода «Цемикс» в Абзелиловском районе. Она состоялась 6 августа этого года. Тогда к президенту России обратилась одна из местных жительниц с вопросом о реализации закона о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи межпоселковых газопроводов. Эта просьба в итоге легла в основу всероссийской широкомасштабной программы догазификации. Что касается нашей республики, к сетям по ускоренному механизму планируется подключить 176 тысяч домовладений.
Новая программа подразумевает бесплатное проведение газа до границ участка. Но отдельные категории граждан в нашей республике могут получить еще и финансовую поддержку в виде сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов. Такой помощью, кстати, воспользовались и Кульмухаметовы, имеющие статус многодетной семьи.
Реализация проекта догазификации в деревне Даутово Абзелиловского района позволяет подключить к голубому топливу 221 домовладение. До границ участков, на которых они расположены, уже построены вводы. Заявки на подключение продолжают поступать. Теперь, чтобы жизнь на селе стала ещё комфортнее, необходимо привести в порядок дороги в деревне. Этот вопрос обсудили уже во время общения местных жителей с главой республики.