В Уфе пройдет прощание с экс-депутатом Госдумы от Башкирии Иршатом Фахритдиновым

В Уфе из-за коронавирусной инфекции ушел из жизни экс-депутат Государственной думы от Башкортостана Иршат Фахритдинов. Врачи более месяца боролись за его жизнь.

Фахритдинов скончался минувшей ночью в возрасте 56 лет. Он был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. Воевал в Афганистане и Чечне.