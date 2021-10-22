В Уфе пройдет прощание с экс-депутатом Госдумы от Башкирии Иршатом Фахритдиновым

В Уфе из-за коронавирусной инфекции ушел из жизни экс-депутат Государственной думы от Башкортостана Иршат Фахритдинов. Врачи более месяца боролись за его жизнь.
Фахритдинов скончался минувшей ночью в возрасте 56 лет. Он был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. Воевал в Афганистане и Чечне.
Сегодня выразил свои соболезнования родственникам умершего Глава Башкортостана Радий Хабиров, который приехал проводить товарища в последний путь. Официальная траурная церемония состоится завтра, 23 октября, с 10 до 11 часов в Уфе, в здании Государственного Собрания по адресу: ул. З. Валиди, 46.