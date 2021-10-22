Водителей Башкирии призывают перейти на зимнюю резину

За минувшие сутки ГИБДД республики зафиксирован рост количества ДТП. Отчасти причиной стал выпавший накануне снег. Зима уже приближается, а в шиномонтажках наступила жаркая пора. Но работники сервисов отмечают: клиенты пока идут не так активно, как ожидалось. А между тем погодный минус синоптики обещают уже в ближайшие дни.

Летняя резина снята, теперь на диски надевается зимняя. Работники сети шиномонтажных сервисов трудятся в поте лица. Клиенты подъезжают один за другим. Здесь живая очередь. Одновременно обслуживаются по 3-4 машины. Кто-то оставляет резину на сезонное хранение, кто-то приезжает с новой. Шипованная или липуны – каждый выбирает по-своему. Главное, говорят ответственные автолюбители, вовремя переобуться.

Снять 4 колеса, перебортовать, отбалансировать, поставить на место – в среднем цена за такие услуги в Уфе 1200-1400 рублей. Стоимость, конечно же, зависит и от габаритов колес. Но клиентов хоть отбавляй. Работники некоторых сервисов не успевают толком пообедать.

Однако ажиотаж не везде. В этой мастерской автолюбителей сегодня мало. Хотя здесь предлагают не только сами шиномонтажные работы, но и еще правку литых и штампованных дисков. На летней резине, говорят мастера, уже ездить опасно.

А между тем вчерашняя непогода стала одной из причин пробок в Уфе и нескольких ДТП по всей республике. Ранним утром житель Белебея за рулем «Кадиллака» на летней резине не справился с управлением, врезался в элеткроопору и был госпитализирован. А в Нефтекамске на скользкой дороге столкнулись Renault Latitude и вазовская «пятерка».