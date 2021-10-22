В Уфе мошенник выманил у пожилой женщины более 6 млн рублей

Мошенники заставили пенсионерку перевести им более 6 миллионов рублей. 75-летняя уфимка перечисляла сумму в течение двух дней. Деньги были от продажи квартиры и предназначались для покупки новой. Сейчас женщина вместе с дочкой живет в съемном жилье и надеется, что деньги удастся вернуть. Как мошенники манипулировали пожилой женщиной и каковы шансы на то, что злоумышленников найдут?

Ладно себя всего лишила, так еще семью дочери оставила бомжами. Не знаю, как быть дальше. Мне уже вообще хочется уйти с этого света. Мария Щекотурова

Желание жить дальше отнял телефонный звонок. И не один. Поначалу Мария Щекотурова не поверила мужчине, представившемуся сотрудником службы безопасности ВТБ. Но потом на сотовый начали приходить сообщения якобы с номера банка и даже официальные документы. Мужчина сказал, что нужно срочно снять деньги. Разговор длился не один час. Так что к моменту, когда Мария Владимировна добралась до банка, отделение уже было закрыто. Собеседник попросил сделать это через банкомат. Пенсионерка смогла снять 350 тысяч. Эти средства её попросили положить на счёт с другим именем, заявив, что это страховой агент женщины.

Наутро звонок и просьба повторились. Все два дня мужчина просил называть его лишь по имени, чтобы не привлекать внимания и передвигаться на такси. Банк даже без заказа суммы заранее смог выдать почти 6 миллионов рублей.

Пенсионерка по совету мошенника купила телефон, а дальше уже через бесконтактную оплату и банкомат «Росбанка» перевела на счета мошенников всю сумму. На связи мошенник находился почти круглосуточно. Просил не завершать вызов, а просто убирать телефон в карман. Поэтому близкие не могли дозвониться. О том, что денег на покупку квартиры больше нет, дочь с мужем узнали вечером.

Заявление приняли, но у нас никакой информации нет. Номер следователя не дают, в Кировский нас не пускают. Мария Макарова, дочь

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Следователи запросили данные у банковского учреждения, чтобы установить, куда были направлены денежные средства. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан