В Уфе мошенник выманил у пожилой женщины более 6 млн рублей

Мошенники заставили пенсионерку перевести им более 6 миллионов рублей. 75-летняя уфимка перечисляла сумму в течение двух дней. Деньги были от продажи квартиры и предназначались для покупки новой. Сейчас женщина вместе с дочкой живет в съемном жилье и надеется, что деньги удастся вернуть. Как мошенники манипулировали пожилой женщиной и каковы шансы на то, что злоумышленников найдут?
Желание жить дальше отнял телефонный звонок. И не один. Поначалу Мария Щекотурова не поверила мужчине, представившемуся сотрудником службы безопасности ВТБ. Но потом на сотовый начали приходить сообщения якобы с номера банка и даже официальные документы. Мужчина сказал, что нужно срочно снять деньги. Разговор длился не один час. Так что к моменту, когда Мария Владимировна добралась до банка, отделение уже было закрыто. Собеседник попросил сделать это через банкомат. Пенсионерка смогла снять 350 тысяч. Эти средства её попросили положить на счёт с другим именем, заявив, что это страховой агент женщины.
Наутро звонок и просьба повторились. Все два дня мужчина просил называть его лишь по имени, чтобы не привлекать внимания и передвигаться на такси. Банк даже без заказа суммы заранее смог выдать почти 6 миллионов рублей.
Пенсионерка по совету мошенника купила телефон, а дальше уже через бесконтактную оплату и банкомат «Росбанка» перевела на счета мошенников всю сумму. На связи мошенник находился почти круглосуточно. Просил не завершать вызов, а просто убирать телефон в карман. Поэтому близкие не могли дозвониться. О том, что денег на покупку квартиры больше нет, дочь с мужем узнали вечером.
Хорошим психологом называет пенсионерка своего собеседника. На протяжении двух дней он убеждал женщину переводить деньги и к тому же никому об этом не рассказывать. Сейчас семья живет лишь мыслью, что злоумышленников найдут. А Мария Щекотурова теперь не то что в банк, даже просто выйти из дома не может. Из-за стресса ноги почти не ходят.